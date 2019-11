Nella puntata odierna di Pomeriggio 5 c’è stato un duro sfogo della conduttrice Barbara D’Urso contro gli haters: “Poveracci”

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso nella fascia pomeridiana. La conduttrice napoletana, come sempre, ha analizzato vari casi di cronaca prima di dedicare lo spazio al gossip. Tra le notizie di cronaca, la D’Urso ha ospitato anche il caso di Cinzia, cantante napoletana vittima di stalker. La donna quest’oggi era in collegamento insieme alla figlia e alla mamma. Barbara ha cercato di fare appello alla mamma della donna per convincere quest’ultima a reagire e soprattutto a sorridere. La donna era giù di morale per gli attacchi ricevuti sui social dall’ex compagno e da alcuni haters.

Barbara D’Urso, lo sfogo contro gli haters

Oggi, a Pomeriggio 5, la D’Urso ha analizzato il caso di Cinzia. La donna, oltre ad essere vittima di stalking, ha dovuto sopportare anche molte critiche sui social da parte di alcuni haters. La conduttrice napoletana, di fronte alle parole della donna, ha sbottato: “Cinzia fai come me ignora. Sono delle poveracce. Le donne che insultano sul web sono delle insoddisfatte. Ma chi se ne frega. Anche io trovo tantissimi commenti, ma non li leggo. Ignora, perchè altrimenti fai il loro gioco. Quello è il loro obiettivo“. La D’Urso era veramente inferocita ed ha cercato di spiegare alla povera donna di non dare troppo importanza agli haters perchè sono persone altamente insoddisfatte. La conduttrice stessa riceve ogni giorno commenti molto sgradevoli, ma li ignora proprio per non fare il loro gioco. Lo sfogo della conduttrice ha colpito la mamma di Cinzia, che ha esclamato: “Brava Barbara. Mi sei piaciuta“. Cinzia resta in attesa della sentenza definitiva e probabilmente sarà ancora protagonista a Pomeriggio 5.

Per quanto riguarda la parte dedicata all’attualità e al gossip, in studio c’è stata una lite tra Francesca De Andrè e Daniela Martani. Sono volate parole grosse come coatta e ignorante.