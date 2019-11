Belen Rodriguez, annuncio a sorpresa: la notizia lascia i fan senza parole

Belen Rodriguez, arriva l’annuncio a sorpresa della showgirl argentina: la notizia lascia i fan senza parole; ecco cosa ha rivelato.

Balla, canta, conduce: Belen Rodriguez è davvero inarrestabile. Ma se pensavate che le doti artistiche della bellissima argentina fossero finite qui, vi sbagliavate di grosso. La showgirl, che qualche ora fa ha postato una foto ricordo dolcissima per il fratello Jeremias, si è raccontata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Ed è proprio in questa intervista che ha annunciato qualcosa di veramente speciale. Un nuovo progetto, del tutto inedito, al quale la moglie di Stefano De Martino si sta dedicando da un po’. Siete curiosi di scoprire cosa bolle in pentola? Ve lo sveliamo subito!

Belen Rodriguez, annuncio a sorpresa: “Sto scrivendo una serie tv”

Belen Rodriguez sta scrivendo una serie tv. È questo il grande progetto della showgirl argentina, che si è lasciare andare ad alcune confessioni a Tv Sorrisi e Canzoni. Sebbene negli ultimi giorni fosse trapelata la notizia di un accordo tra Belen e il colosso Netflix, la Rodriguez ha rivelato di essere ancora alla ricerca di una tv alla quale proporre il suo progetto. Una notizia davvero incredibile, che ha entusiasmato i fan della bellissima argentina. Che ammette: “Presentare è la parte che mi piace di meno, preferisco cantare, ballare, recitare e scrivere”. Ed è a questo punto che Belen rivela di essere alla prese con la scrittura di una serie tv, interamente inventata da lei. “Presto la proporrò a una tv”, spiega la conduttrice di Tu si que vales, smentendo la collaborazione già avviata con Netflix. Un progetto davvero inedito, quello di Belencita, che si cimenterà in qualcosa di assolutamente nuovo. E noi non vediamo l’ora di scoprire le novità sulla serie tv targata Belen! Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. E voi, siete curiosi di vederla?