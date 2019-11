Bella Thorne infiamma Instagram: l’attrice è nuda sotto la doccia e le sue mani non riescono a coprire tutto, fan letteralmente in delirio per lei.

Bella Thorne è nata come attrice di film per bambini, diventata famosa proprio grazie a Disney Channel. Poi, però, ha cambiato completamente genere, diventando addirittura regista di un film porno, ‘Him and Her’, per il sito Porn Hub. Sui social, dove è particolarmente attiva, Bella si mostra molto disinibita e fa impazzire i fan con le sue foto e i suoi video ‘audaci’. Fidanzata con il cantante Benjamin MAscolo del duo italiano Benji e Fede, Bella è in una situazione di poliamore con lui, perché è legata anche a una donna, della quale non si conosce il nome, ma che lei ha mostrato in una foto su Instagram. Insomma, Bella è un personaggio molto particolare e controverso, ma la sua bellezza è indiscutibile e l’ultima foto pubblicata sui social lo conferma: nello scatto, infatti, l’attrice è nuda mentre fa la doccia e le sue mani non coprono tutto, mandando Instagram in tilt.

Bella Thorne fa la doccia nuda: le mani non coprono tutto, la foto infiamma Instagram

Bella Thorne è molto sensuale e non ha paura di mostrarlo in pubblico e sui social, dove spesso condivide foto ‘piccanti’, scatenando così la fantasia dei suoi tantissimi fan. Poco fa l’attrice e regista ha pubblicato un post con alcune foto che la immortalano mentre è sotto la doccia, quindi completamente nuda. La fidanzata di Benjamin Mascolo è bagnata e copre le parti ‘proibite’ con le mani, che però non riescono a celare proprio tutto, lasciando intravedere le sue forme da urlo. In uno degli scatti, in particolare, Bella è ripresa fino al fondoschiena ed è girata quasi di spalle, mostrando così tutta la schiena nuda, altro dettaglio che ha fatto impazzire i fan. Le sue foto, infatti hanno ottenuto addirittura oltre 1 milione di like e quasi 5mila commenti, mandando Instagram in tilt.