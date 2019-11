Vieni da Me, Caterina Balivo nella bufera dopo l’intervista a Sgarbi: lei fa chiarezza

Dopo l’intervista di Vittorio Sgarbi a Vieni da Me, Caterina Balivo è finita nella bufera: è proprio per questo motivo che lei fa chiarezza.

L‘intervista di Vittorio Sgarbi nella puntata di Vieni da Me di venerdì scorso ha suscitato qualche polemica di troppo. Il critico d’arte, come ben sapete, è spesso al centro di dibattiti davvero ‘infuocati’ dato il suo carattere abbastanza irruente. La stessa cosa, come dicevamo precedentemente, è accaduta in una delle recenti puntate dello show di Caterina Balivo. Durante il momento dedicato alla Lavatrice, il giornalista ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti interdetti. A catturare l’attenzione di tutti è stata, però, la risposta che la conduttrice campana ha dato in seguito a tali parole. Secondo quanto è emerso dal web, subito dopo tale affermazione della conduttrice, si sarebbe scatenata una vera e propria bufera sui social. Proprio per questo motivo, nella puntata di ieri di Vieni da Me, la Balivo ha fatto chiarezza.

Caterina Balivo nella bufera dopo l’intervista a Vittorio Sgarbi: lei interviene

Durante la sua intervista a Vieni da Me, Vittorio Sgarbi si è lasciato andare ad una dichiarazione che non è assolutamente passata inosservata al popolo del web. “Le donne devono stare a casa e gli uomini devono andare a lavorare”, dice il critico d’arte in diretta televisiva secondo anche quanto riportato dal sito web BitchyF. Insomma, una provocazione bella e buona, c’è da ammetterlo. Tuttavia, anche la risposta di Caterina Balivo che non è stata da affatto da meno. “La penso come te. Noi donne in casa”, dice la conduttrice. Ecco. È proprio questa affermazione che, da quanto riportato dal sito web, avrebbe suscitato la bufera sul web. Numerosi, infatti, sarebbero stati i commenti di dissenso di fronte a tali parole. È stato inevitabile, perciò, l’intervento della campana per fare chiarezza. Durante la puntata di ieri del suo show, infatti, la Balivo si è semplicemente giustificata di tale frase dicendo che era stata detta in chiave ironica. In effetti, sono tantissimi anni che Caterina è in televisione e, quindi, lavora.