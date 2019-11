Pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez è stata protagonista di uno spiacevole imprevisto: gli attimi di ‘paura’ sono stati documentati su Instagram.

È da poco ritornata da Marrakech, Cecilia Rodriguez. Che subito si è subito rimessa in viaggio. Questa volta, però, senza il suo Ignazio. Come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Stories, la bella argentina è partita alla volta di Tenerife, in Spagna, per un nuovo shooting fotografico. Tuttavia, è proprio qui che, appena approdata, la bella sorella di Belen è stata protagonista, insieme alla sua crew, di uno spiacevole imprevisto. Cos’è successo? Ve lo spieghiamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che, com’è solita fare, gli attimi di paura di cui è stata protagonista sono stati ampiamente ‘documentati’ su Instagram. Ecco cosa le è successo nel minimo dettaglio.

Cecilia Rodriguez, spiacevole imprevisto per lei e i suoi amici: cosa le è accaduto

Non perde occasione di poter condividere su Instagram, Cecilia Rodriguez, La sorella più piccola di Belen, infatti, è solita condividere sul suo profilo socia. Pubblica di tutto, c’è da ammetterlo. Incredibili scatti fotografici, divertenti siparietti con il suo Ignazio. Insomma, tutto. È proprio per questo motivo che era praticamente inevitabile non condividere con i suoi numerosi followers questo spiacevole imprevisto di cui è stata protagonista. Come dicevamo precedentemente, Cecilia è a Tenerife. Tuttavia, è proprio qui che è stata vittima di una vera e propria disavventura. Come testimoniato da alcune su Instagram Stories, l’argentina, insieme ai suoi amici, è rimasta bloccata all’interno dell’ascensore. Non sappiamo come sia potuto succedere. Fatto sta che, da come si può bene immaginare, sono stati degli attimi davvero di paura per la giovane Rodriguez e la sua crew. C’è chi, infatti, consiglia di non respirare per evitare di consumare l’aria. E chi, invece, chiede aiuto.

Fortunatamente, però, tutto è andato alla grande. Poco dopo, infatti, le porte dell’ascensore si sono finalmente aperte.