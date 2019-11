Come lavare i piatti a mano in modo super efficace: cosa fare ( e cosa no) per un lavaggio perfetto; ecco alcune semplici mosse per risparmiare tempo.

Tra le faccende domestiche, è una di quelle che si fa più volte al giorno. Parliamo di quello che bisogna fare dopo ogni pasto, lavare i piatti. Sebbene in molti oggi utilizzino la lavastoviglie, ci sono ancora tantissime persone che lavano i piatti alla ‘vecchia maniera’, ovvero a mano. Un lavoro apparentemente facile, quello di togliere lo sporco dalle stoviglie. Ma forse non tutti sanno che ci sono degli errori, molto comuni, che in tanti commettono quando lavano i piatti, credendo di fare la cosa giusta! Ecco cosa fare, e cosa no, per far brillare le vostre stoviglie!

Come lavare i piatti a mano in modo super efficace: consigli da seguire e errori da evitare

Lavare i piatti, a volte, può essere davvero noioso. Soprattutto per chi non ha la lavastoviglie e ha il compito di pulire, ad uno ad uno, piatti e posate. Esistono però alcuni consigli molto utili per ottenere un lavaggio perfetto, nel minor tempo possibile! Ecco alcune semplici mosse:

metti in ammollo in acqua calda pentole e piatti incrostati: in questo modo ti sarà molto più facile eliminare lo sporco;

elimina eventuali residui di cibo dalle stoviglie prima di immergerle in acqua;

lavali nell'acqua ferma, che lascerai in un lato del lavello, ma risciacquali sotto l'acqua corrente;

utilizza sempre i guanti, importanti soprattutto se l'acqua è troppo calda;

immergi in acqua prima le stoviglie più pulite, e solo alla fine quelle più sporche;

lascia asciugare i piatti naturalmente: è la situazione più igienica; gli strofinacci da cucina possono sempre nascondere batteri;

Ma se questi erano alcuni consigli da seguire per lavare perfettamente i piatti, ecco cosa non dovreste più fare durante il lavaggio. Ebbene sì, ci sono alcune ‘false credenze’ che riguardano proprio il lavaggio dei piatti. Gli errori più comuni sono i seguenti:

Con un buon detersivo si può usare l’acqua fredda : Errore! La temperatura dell’acqua è una delle cose indispensabili per ottenere un buon lavaggio. L’acqua calda permette di scrostare via lo sporco in poco tempo.

: Errore! La temperatura dell’acqua è una delle cose indispensabili per ottenere un buon lavaggio. L’acqua calda permette di scrostare via lo sporco in poco tempo. Il detersivo migliore è quello che produce molta schiuma: è una delle false credenze più diffuse. La schiuma dei detersivi per piatti, un po’ come quella dello shampoo, non ha alcun collegamento col potere lavante.

è una delle false credenze più diffuse. La schiuma dei detersivi per piatti, un po’ come quella dello shampoo, non ha alcun collegamento col potere lavante. Utilizzare più detersivo possibile: non serve a molto. Il potere sgrassante di un detersivo ha un limite massimo che non aumento con l’aumentare delle dosi!

Se seguirete questi consigli, i vostri piatti luccicheranno!