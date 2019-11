Giulia De Lellis e Belen Rodriguez stanno facendo molto parlare di sé: dopo le loro ‘frecciatine’ su Instagram, spuntano i motivi per cui avrebbero litigato. Ecco le testimonianze.

Pochi giorni fa la famosa influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo su Instagram: “Se parlo rovino famiglie”, dichiarò Giulia De Lellis. Accuse ben precise senza fare nomi: tutti hanno capito che le frecciatine erano rivolte a Belen Rodriguez quando poco dopo le storie di Giulia, sono spuntate quelle dell’argentina. La showgirl prendeva in giro chi usa un effetto particolare dei social mentre si riprende: i fan hanno notato che si trattava dello stesso filtro usato da GDL. Tutto più chiaro? Continuano entrambe a non fare nomi ma una pagina web, Veryinutilpeople, ha dato qualche info e testimonianza sulla questione. Vediamo cosa sta succedendo tra le due famose donne italiane.

Giulia De Lellis vs Belen Rodriguez: spunta il motivo del litigio, non c’entrano gli ex

Giulia De Lellis è fidanzata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Il settimanale Chi poche settimane fa ha lanciato lo scoop che tra Andrea Damante, ex di Giulia, e Belen ci fosse stato un flirt. Potrebbero essere questi i motivi del litigio tra le due donne, molto famose in Italia? Semplice rivalità amorosa?

A quanto pare no: i motivi sono ben altri. A dare alcune testimonianze è la pagina e sito web “Veryinutilpeople” che svela di conoscere, tramite una fonte vicina ad una delle due, i motivi del loro litigio. “La fonte è un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due. Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari ma non posso dire quali di preciso”: scrive in seguito ad aver postato un messaggio (con il mittente cancellato) in cui c’è scritto “È questa la mia fonte e per ora è l’unica cosa che posso dire sull’affare GDL-Belen”.

La pagina ha inoltre aggiunto che De Martino non c’entra niente: la frase sul “rovinare famiglie” era dettata dal nervoso per altre cose.