Dopo il mondo del giornalismo, Diletta Leotta sbarca anche al cinema: pochissime ore fa, la conduttrice ha fatto l’annuncio a sorpresa su Instagram.

È una vera e propria macchina da guerra, Diletta Leotta. Dopo i suoi costanti ed impegnativi lavori, la bella conduttrice siciliana ha aggiunto un nuovo ed importante tassello alla sua incredibile carriera. Ad annunciarlo è stata lei stessa. Pochissime ore fa, tramite un post su Instagram, la giovane catanese ha reso partecipi i suoi sostenitori della lieta notizia di cui è protagonista indiscussa. Da quanto si evince dalle parole scritte dalla giornalista di Sky, la bella Leotta sembrerebbe essere approdata anche nel mondo del cinema. Ebbene si. È proprio questa la notizia sensazionale che è stata data poco fa sul suo canale ufficiale. Spiazzando e, soprattutto, rendendo felici i suoi numerosi fan. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Diletta Leotta approda al cinema: ecco l’annuncio che spiazza tutti

Non soltanto radio e giornalismo, ma da oggi in poi, nel curriculum di Diletta Leotta, ci sarà anche il cinema. Ebbene si. Pochissime ore fa, la bella siciliana ha condiviso sul suo profilo Instagram un annuncio che lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, infatti, la giornalista sportiva di Sky ha annunciato di essere approdata nel mondo del cinema. Nuovo film da attrice, quindi? Assolutamente no, sia chiaro. Piuttosto, stando a quanto si evince dalla parole scritte a corredo del suo nuovo post su Instagram, la conduttrice di Radio 105 Take Away ha dato la sua voce ad un personaggio di una pellicola cinematografica. Ecco di che cosa parliamo nello specifico:

Con questo fantastico mini dress di jeans, Diletta Leotta ha annunciato ai suoi followers si aver ‘prestato’ la sua voce a Mandy, uno dei personaggi del film Pupazzi alla riscossa in uscita in tutte le sale cinematografiche da giovedì. Insomma, un’esperienza davvero unica. E che, com’è giusta che sia, ha reso felici tutti i suoi fan. Complimenti, cara Diletta.

