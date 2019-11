Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri ‘pizzicati’ a letto: la foto finisce su Instagram e fa impazzire i fan, ecco cosa stavano facendo.

Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri sono una gran bella coppia, c’è poco da dire. Bellissima e super sensuale lei, che infiamma quotidianamente Instagram con le sue foto da urlo, e super affascinante lui, chirurgo americano di successo innamoratissimo di sua moglie e della loro piccola Skyler Eva. La coppia appare spesso sui social insieme, sempre affiatata e sorridente, ma l’ultimo scatto pubblicato sul profilo della Canalis è particolarmente ‘privato’. I due, infatti, sono stati ‘pizzicati’ mentre erano a letto insieme: la foto è finita su Instagram e ha fatto letteralmente impazzire i fan, ecco cosa facevano i due ‘piccioncini’.

Elisabetta Canalis e il marito pizzicati a letto insieme: cosa stavano facendo

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono davvero una coppia affiatata e unita e insieme hanno costruito una splendida famiglia, con la piccola Skyler Eva. Ed è proprio lei grande protagonista dell’ultima foto pubblicata nelle storie Instagram della Canalis. E’ stata la bimba, infatti, a fotografare improvvisamente i genitori, beccandoli in un momento ‘privato’. Eli e suo marito, infatti, sono a letto, sotto le coperte e le loro espressioni sembrano abbastanza sorprese dallo scatto. Ma cosa stavano facendo i due a letto? Niente di particolarmente ‘proibito’, anzi.

I due piccioncini sono semplicemente abbracciati e vicini sotto un piumone, a godere di qualche momento di relax. Brian, infatti, ha in mano il cellulare, sul quale sembra che entrambi leggano qualcosa, ed è senza maglia. Elisabetta, invece, è in tenuta casalinga, forse in pigiama, ed è bellissima come sempre. Un momento familiare ‘privato’, insomma, che è finito su Instagram e ha fatto innamorare ancora di più i fan, contenti di vedere l’armonia che regna in casa Perri.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI