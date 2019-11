Temptation Island Vip, Gabriele Pippo e Silvia Tirado si sono lasciati: le accuse di lei nel lungo sfogo su Instagram sono gravi, lui replica così…

Gabriele Pippo, figlio del grande Pippo Franco, si è fatto conoscere dal grande pubblico durante l’esperienza a Temptation Island Vip, a cui ha partecipato insieme alla fidanzata Silvia Tirado. Il loro rapporto è stato messo a dura prova dal percorso nel programma, soprattutto per il legame di lei col single Valerio. Nel falò finale i due sono riusciti a superare la crisi e sono tornati insieme, ma oggi le cose sembrano cambiate. Silvia ha pubblicato un lungo e durissimo sfogo nelle storie Instagram, lanciando accuse anche molto gravi a Gabriele e lasciando dunque intendere che tra loro due è finita. Anche lui ha poi replicato, sempre sui social, confermando di fatto che non stanno più insieme.

Temptation Island, Gabriele Pippo e Silvia si sono lasciati: le accuse gravi di lei su Instagram

Gabriele Pippo e Silvia Tirado non stanno più insieme, e lei lo ha fatto capire con un lungo sfogo. La ragazza ha detto che le donne non si possono accontentare di un uomo che mette al primo posto solo il suo lavoro, lasciandole sempre sole, anche nei week end e ha ribadito che durante il suo percorso a Temptation Island Vip ha ricevuto molte critiche per aver mancato di rispetto al fidanzato, ma poi è stato lui a non avere rispetto per lei. Silvia ha pubblicato un estratto video dell’ultima canzone prodotta da Gabriele, in cui ci sono una serie di ragazze e in perizoma che ‘twerkano‘ mettendo in primo piano il loro lato B e ha accusato il suo ex di strumentalizzare le donne e di essere una finta vittima.

Accuse gravi, alle quali lui ha replicato gettando acqua sul fuoco e dicendo che Silvia è stata una persona per lui importantissima e che le vorrà sempre bene, e ribadendo che il video era solo una pubblicità per la sua musica e non c’era da parte sua nessuna mancanza di rispetto nei confronti della Tirado.