Georgette Polizzi, la dolorosa confessione a Seconda Vita: “Non potrò mai avere figli”; ecco cosa ha raccontato l’ex concorrente di Temptation Island.

Un’intervista molto toccante, quella di Georgette Polizzi a Seconda Vita. L’ex protagonista di Temptation Island è una degli ospiti della terza puntata del programma di Gabriele Parpiglia, in onda ogni mercoledì sera su Real Time. La stilista si è fatta conoscere in tv partecipando al famoso reality dedicato alle coppie: con lei, nel programma, il suo inseparabile Davide Tresse, col quale è convolata a nozze qualche mese fa. Durante l’intervista di Parpiglia, Georgette si lascia andare ad alcune confessioni inedite sulla sua vita e sul suo passato. Un passato segnato da molti episodi drammatici. Ecco cosa ha raccontato.

Georgette Polizzi, la dolorosa confessione a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia: “Non potrò mai avere figli”

Georgette Polizzi è una delle ex protagoniste di Temptation Island più amate di sempre. La stilista sarà ospite della terza puntata di Seconda Vita, insieme agli youtuber Valespo. E ai microfoni del programma di Real Time, Georgette ripercorre alcuni avvenimenti drammatici del suo passato: dagli episodi di razzismo vissuti da piccola, alla tragica morte della madre, uccisa dal suo compagno. Un passato molto duro, quello di Georgette, che però è riuscita a rialzarsi, fino al giorno in cui nella sua vita è apparso un nuovo ostacolo. Nell’aprile del 2018, la diagnosi della sclerosi multipla. Una doccia gelata per la stilista, che ha vissuto un periodo davvero buio. Con lei, sempre presente, Davide, che non l’ha lasciata sola un minuto. E che le è stato vicino anche quando ha ricevuto il ‘colpo di grazia finale’, poco tempo fa: “Non potrò mai fare figli”, confessa Georgette a Seconda Vita. E il titolo del programma è perfetto per descrivere la Polizzi. Che, nonostante i momenti no, non ha mai mollato un attimo, dedicandosi anima e corpo ai suoi progetti e al suo brand di moda. Un vero esempio, una vera guerriera. Se volete seguire la sua intervista, non perdetevi la puntata di Seconda Vita, in onda domani 13 novembre su Real Time. Ecco una piccola anteprima: