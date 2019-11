Giulia De Lellis ha pubblicato delle storie in cui parla con i fan e si riprende in primo piano: il dettaglio ‘piccante’ non è sfuggito, ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis è sicuramente uno dei personaggi più in voga del momento. La bellissima influencer sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo, che l’ha vista tra le altre cose protagonista della Web Serie ‘Una Vita in Bianco’, in onda su Witty Tv, oltre che scrittrice del suo primo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che sta avendo un successo incredibile. Insomma, Giulia è al top e anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno benissimo. Felicemente fidanzata con il motociclista Andrea Iannone, la De Lellis convive con lui a Lugano e proprio nella loro meravigliosa casa in Svizzera ha registrato le sue ultime Instagram stories, in cui ha regalato ai fan un ‘dettaglio piccante’, che non è sfuggito agli occhi dei più attenti: ecco cos’è successo.

Giulia De Lellis, il video su Instagram regala un dettaglio ‘piccante’ ai fan: ecco cos’è successo

Giulia De Lellis ha pubblicato delle storie Instagram poche ore fa direttamente dalla sua casa di Lugano, dove convive felicemente con Andrea Iannone. L’influencer ha ‘dialogato’ un po’ con i suoi fan, raccontando loro dei suoi prossimi viaggi e di tutti i prodotti che presto mostrerà loro. I suoi videi sono stati come sempre molto seguiti dai followers, che però non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio davvero molto ‘piccante’. Giulia infatti indossa una maglia a collo alto bianca e si riprende in primo piano, il che lascia chiaramente intendere che non porta il reggiseno. Sotto la sua maglia, infatti, grazie anche al gioco di luce che si crea ogni volta che si muove, si intravede il suo seno da urlo, e la cosa ha certamente fatto impazzire i fan. Giudicate voi stessi!