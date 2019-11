Giulia De Lellis ha avuto una piacevole sorpresa: il suo fidanzato Andrea Iannone le ha fatto un regalo inaspettato. Ecco cosa scrive l’influencer sui social.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che delle ‘frecciate’ sui social tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi una delle influencer più seguite in Italia tramite alcune IG story si è lasciata andare ad un duro sfogo: secondo molti, il soggetto in questione di cui parla è proprio l’argentina. Non sono arrivate conferme ma tutti parlano di loro. Intanto però, GDL si gode la sua love story con l’ex di Belen, e non ha perso occasione per mostrare a tutti il regalo che il suo compagno, Andrea Iannone, le ha fatto. Vediamo di che si tratta.

Giulia De Lellis, sorpresa per lei: il regalo inaspettato da Andrea Iannone

La storia tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone prosegue a gonfie vele: l’influencer, ex di Andrea Damante, ed il pilota di Moto GP, ex di Belen Rodriguez, vanno contro tutto e tutti e non perdono mai occasione per rivelare il loro amore anche sui social. E’ proprio la fashion blogger, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a mostrare a tutti un regalo fatto dal suo amato: si tratta di due braccialetti di Louis Vuitton.

Una fan su Instagram le chiede cosa fossero quegli elastici che aveva al polso e dove li avesse comprati. Giulia li mostra e scrive: “Regalo del mio amore che mentre è in giro per comprare cose di casa mi pensa. Unico al mondo“.

Nell’ipotetico litigio tra Belen e Giulia ci sono vecchi rancori, dovuti agli ex? Le cose che non sappiamo sono troppe ed è impossibile trarre delle conclusioni: tutto è strano, senza ombra di dubbio.