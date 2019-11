Belen Rodriguez: “L’Isola dei Famosi? Potrei farlo, ma a patto…”

Belen Rodriguez potrebbe partecipare per la seconda volta consecutiva a L’isola dei Famosi? Ecco cosa dichiara l’argentina in una recente intervista.

È una delle donne più amate dallo spettacolo, Belen Rodriguez. Con la sua bellezza, simpatia e bravura che la contraddistingue da tutte le altre sue colleghe, la modella argentina è una vera e proprio certezza per ogni programma televisivo. Ne danno prova gli incredibili ascolti televisivi che, settimana dopo settimana, Tu si que Vales registra il sabato sera. Ebbene, e se vi dicessimo che Belen ha altri progetti nel suo futuro. In primis, come raccontato in un nostro recente articolo, una serie televisiva. Ma non solo. Perché, in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, l’argentina ha svelato se potrà mai partecipare a L’Isola dei Famosi per la seconda consecutiva. Ecco cosa dichiara al riguardo la bella moglie di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez a L’Isola dei Famosi? Tutta la verità dell’argentina

Correva l’anno 2008 quando, per la prima volta, Belen Rodriguez partecipava alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi. Era davvero giovanissima. E, nonostante era all’epoca la fidanzata di Marco Borriello, non aveva ancora il successo che detiene tuttora. Sono passati, quindi, ben 11 anni. Ma potrebbe esserci la possibilità che l’argentina possa partecipare nuovamente all’adventure reality? Certo, non sarebbe la prima volta che un vip ritorna in Honduras. Già in passato, infatti, a vestire i panni di naufraghi per la seconda volta sono stati Claudia Galanti e Massimo Ceccherini. Ebbene, Belen ha intenzione di ritornarci? Stando a quanto dichiarato in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, alla modella piacerebbe vestire nuovamente questi panni. Ad una sola condizione, però. Ovvero? Che insieme a lei possa prendere parte a questa fantastica esperienza anche tutta la squadra di Tu si que Vales. A partire, quindi, da Sabrina Ferilli. Fino a Gerry Scotti. Chissà..