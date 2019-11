Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino saluta il pubblico: siparietto con Biagio Izzo

Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino è giunto al termine: il conduttore a fine puntata, ieri sera 11 novembre, ha salutato il pubblico creando un siparietto divertente con Biagio Izzo.

Ieri sera, 11 novembre 2019, è andata in onda su Rai Due l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile: tantissimi telespettatori hanno twittato definendo lo show come uno dei programmi più divertenti. Quest’anno il programma di Stefano De Martino ha fatto un boom di ascolti, non solo grazie alla sua bravura ma anche grazie agli ospiti di ogni puntata sempre in super forma. Le risate non sono mancate neanche nei saluti del conduttore durante l’ultima puntata.

“Devo dire che le vibrazioni di questo auditorium mi mancheranno: le vibrazioni che ci hanno accompagnato per tante puntate” sono le parole quasi commosse del marito di Belen. A replicare immediatamente è stato il comico ed attore Biagio Izzo, ospite di gran parte delle puntate, che non ha perso occasione per regalare risate a tutti: “Sei tu che le hai date a noi le vibrazioni, bravo Stefano”. Applausi e risate hanno chiuso il siparietto simpatico.

De Martino per molti è stato una rivelazione: al termine della puntata, prima di chiudere, ha ringraziato il pubblico e tutti coloro dietro le quinte.