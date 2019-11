Domani, 13 novembre 2019, in seconda serata, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show: ecco chi saranno gli ospiti

Domani 13 novembre 2019, in seconda serata, andrà in onda la terza puntata del Maurizio Costanzo Show, il talk show più longevo della televisione italiana. Il programma condotto dallo storico giornalista conta ben 38 edizioni e oltre quattromila e quattrocento puntate. Dopo Luigi Di Maio e Giorgia Meloni, quali saranno gli ospiti della puntata di domani sera. Essendo stata registrata, conosciamo in anticipo i protagonisti che interverranno sul palco di Maurizio Costanzo. Una rosa di ospiti da urlo per una puntata veramente imperdibile.

Maurizio Costanzo Show ospiti 13 novembre 2019

Tutto pronto per la terza puntata del Maurizio Costanzo Show. Domani, in seconda serata, il giornalista e conduttore accoglierà sul palco “Il Cavaliere” Pier Silvio Berlusconi. Costanzo continua la sua ‘tribuna politica’ e dopo aver ospitato il leader del Movimento 5 Stelle e la Meloni per Fratelli d’Italia, adesso darà voce al leader storico di Forza Italia. Sul palco, insieme all’ex Presidente del Consiglio, ci saranno ospiti veramente illustri: da Al Bano Carrisi con i figli Cristel e Yari al colonnello Gianfranco Paglia, dall’archeologo Umberto Broccoli al giornalista musicale Michele Bovi, fino alla foodblogger Benedetta Rossi. Sul palco insieme a Costanzo ci saranno anche Giulia De Lellis, una delle influencer più famose in Italia, Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, e Stefano Macchi, compagno di Anna Pettinelli. In collegamento da Milano, invece, ci sarà il direttore di Libero, Vittorio Feltri.

Sul palco ci sarà spazio anche per tantissima musica: Al Bano dedicherà il suo brano storico, “Felicità“, al leader di Forza Italia Pier Silvio Berlusconi. Il cantante di Cellino San Marco, inoltre, si esibirà sul palco del Maurizio Costanzo Show con il figlio Yari Carrisi. Per finire, Tina Cipollari e Stefano Macchi si scateneranno con un ballo latino-americano.