Mercedesz Henger stuzzica i fan: alza la maglia e…si vede un po’ troppo

Mercedesz Henger stuzzica i fan su Instagram: alza la maglia e…si vede un po’ troppo; ecco lo scatto che ha fatto impazzire i followers.

Di recente è finita nella bufera per via della lite tra la mamma Eva e il suo fidanzato Lucas Peracchi. Sì, parliamo proprio di lei, Mercedesz Henger, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, oggi modella e showgirl. Bionda, occhi azzurri, Mercedesz ha ereditato la straordinaria bellezza da mamma Eva. E, come lei, fa letteralmente girare la testa agli uomini. Soprattutto sui social, dove è molto attiva. Qualche giorno fa, la piccola Henger aveva già postato uno scatto che non era passato inosservato: “colpa” dell’abito corto che indossava, dal quale si è visto ‘un po’ troppo’. Ma qualche ora fa, ci ha pensato un’altra foto pubblicata da Mercedesz su Instagram a catturare l’attenzione di tutti. Diamo un’occhiata e scopriamo il perché!

Mercedesz Henger stuzzica i fan di Instagram: alza la maglia e…slip in bella vista

Mercedesz Henger stuzzica i fan con l’ultimo scatto postato su Instagram. La figlia di Eva Henger si è scattata un selfie allo specchio: una cosa abbastanza usuale, nel mondo social. Ma quello di Mercedesz è un selfie che non passa inosservato. Il motivo? La bella Henger alza la maglia, mostrando a tutti gli slip che indossa. Un gesto che ha infiammato Instagram. Ecco il post:

Mercedesz si mostra in tutta la sua bellezza, sfoggiando un fisico mozzafiato. E il post, in poco tempo ha scatenato i commenti dei followers. “So sweet”, scrive la Henger come didascalia alla sua foto. E i fan confermano, Mercedesz è dolcissima nello scatto postato su Instagram…ma non solo! In molti, inevitabilmente, sottolineano la sua bellezza e sensualità. “Bella come la mamma”, scrive qualcuno. E voi, cosa ne pensate della ‘piccola’ Henger?