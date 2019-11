Rocio Munoz Morales, grave lutto: l’annuncio è da brividi. “Ora il mio cuore è infinitamente triste, avevo tantissima paura che arrivasse questo momento”

Rocio Munoz Morales, compagna di Raul Bova, ha subito un lutto molto doloroso: il messaggio con cui l’ha annunciato sui social ha rattristito tutti i suoi fan e, stando a quanto si legge, si può dire sia veramente molto affranta per questa perdita improvvisa. Solo chi ha un amico a quattro zampe, forse, può comprendere realmente quanto possa essere doloroso dirgli addio per sempre. Rocio ha dovuto dire addio al suo Pinchito: il cagnolino che le ha tenuto compagnia per 12 lunghi anni.

Come detto, l’annuncio di Rocio mette i brividi. Dalle sue parole traspare tutto il dolore che le ha provocato questa grave perdita: “Avevo tantissima paura che arrivasse questo momento. E ora il mio cuore è infinitamente triste…

Pinchito quante cose abbiamo condiviso in questi 12 anni insieme, una vita. Siamo stati veri colleghi d’avventura, ovunque e sempre insieme. Ma sono felice per tutto l’affetto che ci siamo regalati in questi anni, sono felice perche’ sei arrivato nella nostra famiglia e tutti ti abbiamo sempre curato e coccolato.

E sono molto felice che tu abbia conosciuto Luna e Alma, e le abbia così tanto protette, “le tue sorelline”.

Mi mancherai tantissimo, mi piange il cuore, ma ho l’anima piena di tutti i momenti vissuti insieme, quanti ricordi, quanti momenti nel quale la solitudine non era solitudine perche’ c’eri tu con me. Mi fa tanta tristezza e fatica doverti salutare, ma so che i nostri cuori saranno legati a vita.

Hasta siempre mi Pinchito. Te querré toda la vida.

Tu mamá humana.

Rocío”.

Ultimamente, abbiamo visto l'attrice nell'interpretazione di Eva, personaggio di Un passo dal cielo. Personaggio che però ha 'salutato', nel senso che non ci lavorerà più. Personaggio che, tra l'altro, le ha donato anche una certa popolarità in Italia. La sua interpretazione, infatti, è stata magnifica ed il pubblico l'ha apprezzata tantissimo. Nella speranza che superi in fretta questo dolore, siamo sicuri che presto la rivedremo sul piccolo o sul grande schermo per una nuova avventura in cui mettersi alla prova.