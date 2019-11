A poche ore dall’ultima puntata di Stasera tutto è Possibile, Stefano De Martino ha ricevuto la notizia tanto attesa: ecco di che cosa parliamo.

L’esperienza televisiva di Stefano De Martino è, purtroppo, giunta al termine. Proprio ieri sera, infatti, è andata in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è Possibile. A sostituire Amadeus, impegnato il prossimo anno con la conduzione del Festival di Sanremo, è stato proprio il bel marito di Belen Rodriguez. Ecco. Sin dal primo momento, il ballerino napoletano ha riscosso un successo davvero spietato. Sarà stata la sua bellezza, sarà stata la sua bravuta, eppure De Martino ha conquistato praticamente tutti. È proprio per questo motivo che, a poche ore dall’ultima puntata dello show di Rai Due, Stefano è stato il protagonista di una notizia davvero tanto attesa. Di che parliamo? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Stefano De Martino, la notizia tanto attesa subito dopo la puntata di Stasera tutto è Possibile

Come raccontato in un nostro recente articolo, ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è Possibile. Il divertente show di Rai Due, condotto da Stefano De Martino, è purtroppo giunto al termine. Come le altre precedenti edizioni, anche questa appena concluso è stata letteralmente incredibile. Sarà stata la presenza del ballerino napoletano? Chi lo sa. Fatto sta che, a poche ore dalla fine del programma, il marito di Belen Rodriguez ha ricevuto la notizia tanto attesa. Di che cosa parliamo? Semplice! Del consenso da parte del pubblico italiano. Sono stati davvero numerosi i messaggi che gli sono arrivati appena terminata il programma. In effetti, Stefano è stato senza alcun dubbio una vera e propria scoperta. E i numerosi pareri positivi del popolo web ne sono la conferma:

Anche voi siete rimasti entusiasti di questa sua conduzione? Vi piacerebbe rivederlo anche l’anno prossimo?

