Durante il suo intervento in diretta a Live-Non è la D’Urso, Taylor Mega era ubriaca? Pochissime ore fa, l’influencer è intervenuta su Instagram: la verità.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Per un’altra settimana, la bella conduttrice campana è stata al timone di un appuntamento del suo prime time davvero imperdibile. Come annunciato da alcune nostre anticipazioni, sono stati davvero tantissimi gli argomenti trattati. E, soprattutto, gli ospiti presenti in studio. O, addirittura, in collegamento. Ecco. Ad essere presente, seppur non fisicamente, nella puntata di ieri è stata anche Taylor Mega. Che, ancora una volta, ha lasciato una vera e propria impronta nella trasmissione. Durante il suo intervento, come sottolineato anche dalla conduttrice, l’influencer appariva diversa dal solito. Era ubriaca? Ecco la verità della diretta interessata su Instagram.

Taylor Mega ubriaca a Live? L’influencer fa chiarezza su Instagram

“Taylor ti sei fatta uno spritzettino prima della diretta?”, chiede Barbara D’urso alla bella Mega dopo un intervento dell’influencer che chiedeva alla padrona di casa di far togliere le maglie ai suoi ospiti. Immediata è stata la reazione del pubblico in studio, che di fronte a tale domanda è esploso in una risata fragorosa, ma anche e soprattutto del popolo web. Come testimoniato da alcune Instagram Stories dell’ex naufraga, al momento il suo nome è uno degli hashtag più seguiti e cliccati. Ebbene, ma allora era realmente ubriaca nella puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso? Ecco. Subito dopo la puntata, Taylor Mega è intervenuta sul suo canale social. Ed ha detto tutta la verità.

Stando a quanto dichiarato su Instagram, Taylor non aveva assolutamente bevuto prima di andare in onda. Piuttosto, data la distanza (attualmente Taylor si trova a Sharm El Sheik), la sua voce arrivava con netto ritardo.