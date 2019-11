Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 12 novembre 2019: cosa succederà e soprattutto come finirà tra Ida e Riccardo.

Torna oggi l’appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. La puntata di ieri, lunedì 11 novembre, è stata bella intensa. Fra il malore di Gemma Galgani e la discussioen tra Ida e Riccardo, non sono mancati i colpi di scena. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne di Witty TV per la puntata di oggi, martedì 12 novembre 2019, vediamo che si continuerà a parlare della coppia più chiacchierata del momento.

Uomini e Donne oggi, 12 novembre: anticipazioni della puntata

Sembra infatti che tra Ida e Riccardo le cose non stiano andando per il meglio, anzi. I due hanno provato ad uscire insieme dal programma, ma di volta in volta ritornano per raccontare come procede. E non procede bene. Le prime volte, infatti, Ida si è lamentata del fatto che Riccardo non era passionale e ora la nuova lamentela riguarda il fatto che Guarnieri non le presta le attenzioni dovute. Dalle anticipazioni capiamo che, molto probabilmente, un problema riguarda il fatto che Riccardo non mette like alle foto di Ida su Instagram. Una serie di problemi fino a qui super risolvibili, eppure qualcosa sembra non andare. Ad aumentare la tensione ci pensa Armando che si insinua tra i due con illazioni e frasi che mandano Ida su tutte le furie. Pare infatti che Armando in alcune storie su Instagram abbia alluso al fatto che Riccardo ha le corna. Tina Cipollari sentendo questa frase impazzirà di rabbia, schierandosi apertamente con Ida e Riccardo, tacciando Armando di essere un vero e proprio rosicone perché ogni volta che non arriva a qualcosa o meglio, a qualcuno, inizia a parlarne male. Un comportamento molto poco maturo insomma. Ma Armando non è nuovo a queste tipologie di comportamento, anzi. Quindi non siamo stupiti a riguardo.