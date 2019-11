Uomini e Donne, Ida Platano ‘esplosiva’ su Instagram: scollatura da urlo, tutti guardano lì; ecco la foto che ha infiammato i fan.

È una delle protagoniste assolute del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Ida Platano, che con la sua turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri ha appassionato milioni di telespettatori. E continua a farlo! Proprio quando tra i due sembrava essere tornato il sereno, le ultime anticipazioni sulla prossima puntata non promettono bene…Ma Ida, affari d’amore a parte, continua a tenersi in contatto coi fan attraverso Instagram. Dove la bellissima dama del Trono Over dà consigli di bellezza a make up. Lo ha fatto anche qualche ora fa, con delle Instagram stories che non sono passate inosservate. Il motivo? Ida indossa un top scollato, che mette in mostra il suo notevole décolleté. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Ida Platano ‘esplosiva’ su Instagram: scollatura da urlo per la dama del trono Over

Ida Platano è senza dubbio una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne più amate di sempre. La sua dolcezza ha conquistato il pubblico, che da anni la supporta, soprattutto per via della tormentata love story col bel Riccardo. Ma Ida è molto apprezzata anche per la sua bellezza, che l’ha resa una delle protagoniste più corteggiate di Uomini e Donne. Una bellezza visibile anche sul suo profilo Instagram, dove già qualche giorno fa aveva postato uno scatto particolarmente ‘audace‘. Ma ecco che, qualche ora fa, Ida ha fatto girare di nuovo la testa ai suoi followers. Come? Pubblicando delle stories in cui la sua scollatura attira l’attenzione di tutti. Ecco una foto:

Ida è decisamente ‘audace’ nelle Instagram stories postate qualche ora fa. Il top che indossa ha una scollatura notevole, e mette in mostra le forme della dama. Che nelle immagini in questione appare sorridente e rilassata. Avrà chiarito col suo Riccardo? Non ci resta che attendere le prossime puntate.