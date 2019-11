Uomini e Donne, fiocco azzurro per un’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi: ecco chi è appena mamma di uno splendido bambino.

Di troniste e tronisti a Uomini e Donne ne abbiamo visti davvero tantissimi. Alcuni percorsi, poi sono durati davvero poco. Ma i veri appassionati del programma targato Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente di lei. Chiara Sammartino è stata una delle troniste nell’anno 2011/2012, al fianco di Giorgia Lucini. Un’esperienza piuttosto breve , quella di Chiara, nel programma di Canale 5: la tronista è stata ‘smascherata’ da una telespettatrice del programma, che ha rivelato il flirt clandestino tra Chiara e il suo corteggiatore Gabrio. Ma, tutto questo, fa ormai parte del passato. Nel cuore dell’ex tronista oggi c’è spazio solo per il suo Livio, dal quale ha appena avuto uno splendido bambino.

Uomini e Donne, fiocco azzurro per l’ex tronista Chiara Sammartino: è nato Leonardo Dario

Chiara Sammartino è diventata mamma del suo primo bambino, nato dalla relazione col suo Livio. Una gioia immensa per la napoletana, che si è fatta conoscere in tv con l’esperienza , molto breve, a Uomini e Donne. Un’esperienza non proprio fortunata per Chiara: grazie a una segnalazione, venne alla luce il flirt ‘clandestino’ tra la tronista e il suo allora corteggiatore Gabrio Gamma. I due, dopo il programma, vissero una relazione a tutti gli effetti, ma che non è durata a lungo. Oggi, però, Chiara ha trovato la sua felicità. Che ha un nome: Leonardo Dario, il piccolo nato lo scorso 26 ottobre, dalla meravigliosa storia d’amore tra Chiara e Livio. La tronista ha ‘rivelato’ di essere diventata mamma attraverso un dolcissimo post pubblicato su Instagram. Date un’occhiata:

“Mentre guardo questa foto ti tengo tra le mie braccia e ancora non riesco a credere alla grandezza della vita”. Parole dolcissime, quelle di Chiara per il suo bambino. Non ci resta che fare i nostri auguri di cuore ai neo genitori! Tanti auguri Chiara e Livio!