Vieni da Me, Violante Placido e il bullismo: la confessione in diretta gela Caterina Balivo

Seconda ospite di Vieni da Me è Violante Placido: l’attrice e cantante ha parlato di episodi di bullismo, ecco cosa dichiara.

Una puntata di Vieni da Me davvero scoppiettante, c’è da ammetterlo. Dopo Anna Galiena, a fare il suo ingresso nello studio televisivo di Caterina Balivo è Violante Placido. Dopo l’intervista a Domenica In nella puntata scorsa del programma di Mara Venier, la giovane attrice si è nuovamente raccontata alla conduttrice campana in occasione della sua nuova avventura televisiva ha partirà queste sera. È stata un’intervista davvero incredibile. Come spesso accade, l’attrice si è completamente raccontata senza troppi giri di parole. Svelando, tra l’altro, dei retroscena ed aneddoti davvero particolari. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Violante Placido a Vieni da Me: il racconto di alcuni episodi di bullismo

Violante Placido è una delle attrici più belle ed affascinanti che il nostro panorama artistico ci offre. Oltre che per la sua smisurata bravura e versatilità, sarà anche questa una delle chiavi vincenti della figlia di Michele Placido. Ne abbiamo avuto la prova nella puntata odierna di Vieni da Me. Dopo Anna Galiena, la giovane Viola ha incantato praticamente tutti. Durante la sua lunga chiacchierata con Caterina Balivo, l’attrice si è completamente confessata a 360 gradi. Ha parlato davvero di tutto, Violante. A partire, quindi, dalla sua esperienza al Festival di Sanremo. Descritta, tra l’altro, non affatto in modo positivo. Del rapporto con suo padre nel ruolo di genitore e, soprattutto, nel ruolo da regista. Ed, infine, di un particolare periodo della sua vita. Era un’adolescente quando, insieme a suo madre, è partita per Los Angeles per una vacanza studio. Ecco. È proprio quest’esperienza che ha letteralmente segnato Violante. Perché, durante il suo soggiorno americano, è stata vittima di alcuni episodi che l’hanno completamente traumatizzata. “Bullismo, insomma”, dice Caterina Balivo completamente spiazzata dalle sue parole. “Eh si”, dice Violante. È proprio per questo motivo che, stando a quanto dichiarato, la giovane decise di ‘abbondare’ tale esperienza per ritornare a Roma.