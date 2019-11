Alessia Marcuzzi stuzzica i fan: si siede a terra, la ‘particolare ‘ posizione delle gambe infiamma Instagram; ecco la foto postata dalla conduttrice.

Tra le vip più amate del momento c’è sicuramente lei, Alessia Marcuzzi, la biondissima conduttrice de Le Iene. Che, oltre al piccolo schermo, ama tenersi in contatto coi fan anche sui social. In particolare su Instagram, il social network più amato dai vip. Ed è proprio lì che la bellissima Alessia ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. La conduttrice si mostra a gambe nude, in una posizione che ha letteralmente infiammato il web. Siete curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito.

Alessia Marcuzzi sa sempre come non passare inosservata. La bellissima conduttrice è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove ama postare foto e video delle sue giornate. Dopo aver mostrato il look mozzafiato scelto per il suo compleanno, Alessia si mostra in altre vesti. O meglio, seminuda! Ebbene sì, nello scatto che la conduttrice ha appena postato su Instagram, le sue gambe sono completamente nude. E, quando si siede a terra, la situazione si ‘accende’: diamo un’occhiata.

Alessia posta la foto per mostrare ai fan il coloratissimo maglione che indossa. Ma, inevitabilmente, gli occhi di tutti sono caduti altrove..La Marcuzzi si siede a terra, in una posizione che stuzzica i fan. Che, in pochissimo tempo, hanno invaso il post di commenti ricchi di complimenti. Tutti volti ad esaltare le bellezza e sensualità della conduttrice, reduce dal successo alla conduzione di Temptation Island Vip, la verisone del reality dei sentimenti dedicata alle coppie vip. Vi piacerebbe rivederla anche nella prossima edizione?