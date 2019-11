Belen e Cecilia Rodriguez stanno facendo uno shooting sulla spiaggia a Tenerife per il loro marchio Me Fui. Le pose sexy stanno infiammando letteralmente il web.

Le sorelle Rodriguez hanno deciso di far impazzire tutti: via social stanno raccontando il loro viaggio a Tenerife. Belen e Cecilia sono partite per realizzare la campagna fotografica della nuova linea di costumi da bagno, Me Fui: sulla spiaggia, in costume, le pose sexy che hanno regalato ai fotografi sono state riprese anche da chi registra un backstage tramite le loro IG story. I fan sono impazziti dinanzi alle loro forme ed alla sensualità dei loro sguardi. Siete curiosi? Vi mostriamo qualcosa!

Belen e Cecilia Rodriguez in spiaggia a Tenerife: le pose sexy delle sorelle infiammano il web

Belen e Cecilia Rodriguez tramite le loro storie di Instagram hanno lasciato tutti senza parole. Sono indubbiamente tra le donne più belle, sensuali e desiderate d’Italia. I loro profili social contano per la più grande 9 milioni, per la più piccola 4 milioni: sono cifre da capogiro! Le due argentine stanno realizzando in questi giorni la campagna fotografica della loro nuova linea di costumi da bagno, Me Fui, e nei loro profilo social si mostrano in pose super sexy.

E così per lavoro si ritrovano vicine a posare nella maniera più sexy possibile: i loro due compagni, Stefano de Martino di Belu e Ignazio Moser di Chechu, sono rimasti in Italia. L’amore prosegue a gonfie vele nella loro vita: dopo 4 anni di lontananza, Belen ed il ballerino napoletano si sono riappacificati. Anche per Cecilia e Ignazio la passione è alle stelle: pochi giorni fa hanno festeggiato il secondo anniversario insieme.

