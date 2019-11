Belen Rodriguez stuzzica i fan con una foto particolarmente ‘piccante’: la showgirl è in poltrona, l’abito è cortissimo e la posa manda Instagram in delirio.

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’argentina ha una sensualità particolare, innata, che riesce in qualsiasi momento a mandare in visibilio chi la guarda. Del resto, il successo della showgirl argentina è noto a tutti, ed è dovuto, oltre che alla sua bravura e simpatia, proprio alla sua incredibile bellezza, che lei mostra senza problemi anche su Instagram. Il suo profilo, infatti, pullula di scatti che mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato, oltre che di immagini che la immortalano nella sua quotidianità, sul lavoro o in famiglia, insieme a Stefano De Martino e al piccolo Santiago. L’ultimo scatto pubblicato nelle sue storie ha stuzzicato in modo particolare la fantasia dei fan: Belen è in poltrona e la posa è a dir poco ‘piccante’, ecco la foto che ha mandato Instagram in tilt.

Belen Rodriguez in poltrona: abito mini e posa ‘piccante’, lo scatto manda Instagram in delirio

Belen Rodriguez è sempre bellissima, qualunque sia il suo look. In queste ore l’argentina è volata in Spagna, a Tenerife, per fare degli scatti insieme a sua sorella Cecilia. Immagini a dir poco ‘di fuoco’, visto che le due posano in bikini per promuovere la loro linea di costumi, assumendo quindi pose sicuramente ‘provocanti’. Ma Belen, come dicevamo, è sensuale con qualsiasi outfit, e poco fa ha fatto ancora una volta impazzire i fan con una foto davvero mozzafiato.

Nello scatto in questione, la showgirl è in poltrona e indossa un abito davvero minuscolo. Quando si piega, l’argentina tira fuori le sue gambe da urlo e assume una posa molto ‘piccante’, con la mano nascosta tra le grambe che stuzzica in modo particolare la fantasia dei suoi fan, mandando Instagram in delirio.