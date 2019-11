Miss Italia Carolina Stramare ha un nuovo flirt: lui è un ex protagonista di Uomini e Donne, la clamorosa rivelazione del settimanale ‘Chi’.

E’ stata eletta Miss Italia lo scorso 6 settembre in diretta su Rai Uno e già il suo nome circola sulle riviste e i siti di gossip. Carolina Stramare, la ventenne lombarda eletta vincitrice del Concorso di Bellezza più importante d‘Italia, è davvero bellissima e soprattutto ha un corpo mozzafiato, il che la porta ovviamente a essere al centro delle ‘chiacchiere’, in particolare per la sua vita sentimentale. Dopo la storia finita con l’ex fidanzato, tante sono state le voci sui suoi eventuali nuovi flirt, l’ultima delle quali la voleva accanto a Eros Ramazzotti. Dopo aver lei stessa smentito la notizia, Carolina è stata fotografata dal settimanale ‘Chi’ accanto a un altro ragazzo: si tratta di un ex protagonista di Uomini e Donne, ecco chi è.

Miss Italia Carolina Stramare ha un nuovo flirt, e stavolta la notizia sembra davvero ufficiale, almeno a giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale ‘Chi’, in edicola in questi giorni. La bella Miss, infatti, è stata beccata a passeggiare con un ex tronista di Uomini e Donne, un personaggio molto amato soprattutto dal pubblico femminile. Stiamo parlando di Mattia Marciano, prima corteggiatore e poi tronista nel dating show condotto da Maria De Filippi. Il bel dentista napoletano aveva scelto al termine del suo percorso la veronese Vittoria Deganello, ma le cose tra loro non sono andate bene e dopo alcuni mesi d’amore si sono detti addio. Ora Mattia ha ritrovato il sorriso accanto a Carolina, come testimoniano le immagini in cui i due passeggiano sorridenti e particolarmente vicini, scambiandosi effusioni e sguardi complici. E voi che ne pensate di questa nuova coppia?

