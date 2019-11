La conduttrice di Vieni da Me, Caterina Balivo ha ricevuto un vero e proprio duro colpo: ecco cosa è accaduto alla bella campana.

Nonostante il successo spietato di Vieni da Me e, soprattutto, di Caterina Balivo, la conduttrice ha ricevuto un duro colpo da mandare giù. Non soltanto, quindi, la polemica in seguito alla frase di Vittorio Sgarbi, ma anche un altro episodio. In una recente intervista per Libero, Wanda Fischer, infatti, ha espresso tutto il suo dissenso per alcune dichiarazioni che Ivana Spagna, nel corso della sua ospitata allo show di Rai Uno, ha fatto sul suo conto. Da anni, data la spiccata somiglianza, la cantante di Crotone è stata accostata alla bella Spagna. Tuttavia, nonostante con gli anni i loro dissidi si siano appianati, sembra che qualcosa non sia affatto andato giù alla Fisher. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Wanda Fischer tuona contro Caterina Balivo: il duro colpo per la conduttrice di Vieni da Me

Ivana Spagna è stata una delle ospiti della puntata di lunedì 11 Novembre di Vieni da Me. Ebbene. È proprio durante la sua intervista a Caterina Balivo, che sembrerebbe essere stato mandando in onda, stando a quanto si apprende dal web, qualcosa in particolare che non è affatto piaciuto a Wanda Fischer. Proprio per questo motivo, in una recente intervista per Libero, la cantante di Crotone non soltanto si è ‘scagliata’ contro la Spagna, ma anche contro la conduttrice del programma. Da quanto si evince dal sito web Liberoquotidiano.it, la Fischer avrebbe detto di essersi sentita ridicolizzata dalle due donne. Proprio per questo quindi, stando a quanto si apprende dal sito web, avrebbe tentato di contattare la redazione di Vieni da Me per poter parlare direttamente in diretta televisiva. È proprio in quest’occasione, però, che Wanda ha avuto la possibilità di parlare direttamente con la padrona di casa. La quale non ha fatto altro che ribadire quanto Ivana sia stata carina nei suoi confronti durante l’intervista.