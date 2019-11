Chiara Ferragni mostra il suo ultimo look: ma tutti notano uno ‘strano’ dettaglio nell’outfit della bellissima influencer. Diamo un’occhiata.

Di tutte le influencer italiane, è lei la regina indiscussa. Parliamo di Chiara Ferragni, la biondissima moglie di Fedez, che con 17, 6 milioni di followers è una vere e proprio star sul web. Chiara è un’icona di stile: sul suo profilo, ogni giorno, possiamo ammirare i tantissimi outfits dell’imprenditrice digitale. Che, però, col suo ultimo look non ha convinto proprio tutti. C’è un dettaglio in particolare che ha lasciato dubbiosi i fan…Siete curiosi di scoprire cosa ha indossato la Ferragni? Ve lo mostriamo subito.

Chiara Ferragni mostra il suo ultimo look: ma tutti notano uno ‘strano’ dettaglio, che abbinamenti!

Quando scegliete il vostro look siete maniache degli abbinamenti? Forse potrete smettere di esserlo. Si, perché Chiara Ferragni ha ‘lanciato’ una nuova moda, con l’ultimo outfit mostrato su Instagram. Quadri e righe insieme: il look scelto dalla Ferragni per la presentazione americana del suo docufilm non è passato di certo inosservato. Date un’occhiata:

Righe, quadri, diversi colori e diverse tonalità dello stesso colore: nel look scelto da Chiara Ferragni non sembra mancare proprio nulla. E, infatti, in molti nei commenti hanno sottolineato i particolari abbinamenti creati dalla moglie di Fedez. Ecco alcune opinioni dei fan:

“Una vita di problemi inutili”, scrive qualcuno, sottolineando come Chiara ha abbinato righe e quadri. E c’è anche chi ha notato la scelta dell’influencer di indossare i sandali con i calzini. Insomma, il look di Chiara ha fatto molto discutere. Ma, tra i tanti commenti, moltissimi sono stati i complimenti per la splendida influencer: molti fan hanno apprezzato il look della Ferragni, che sa sempre come non essere banale. Che dire, c’è chi può osare e chi non può: Chiara Ferragni può!