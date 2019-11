“Ciro Di Marzio e Genny Savastano di nuovo insieme in Gomorra 5?”: il post ormai è diventato virale ed ha acceso la curiosità dei seguaci

Con il film ‘L’Immortale’, al cinema dal 5 dicembre, Marco D’Amore ha letteralmente scatenato i social. Tra i suoi ‘amici di Facebook’ c’è anche Salvatore Esposito, alias Gennaro Savastano, che con una domanda molto diretta rivolta all’attore che interpreta Ciro in Gomorra, ha fatto impazzire tutti. Il motivo? Beh, è da ricercare tutto nella domanda di Salvatore, che ha acceso la curiosità dei fan di Gomorra La Serie di colpo. Ma cerchiamo di procedere per gradi per vederci veramente chiaro nella vicenda.

L’Immortale, “Ciro e Genny di nuovo insieme in Gomorra 5?”

Il film sta per uscire al cinema: appuntamento imperdibile il 5 dicembre per scoprire cosa è successo in realtà a Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) su quella barca, nel golfo di Napoli, quando Gennaro Savastano gli sparò un colpo di pistola all’addome. Nella serie, mentre scivolava giù sul fondo del mare, Ciro Di Marzio emetteva delle bolle che risalivano lentamente a galla. E’ così che gli autori di Gomorra La Serie hanno tenuto tutti col fiato sospeso. E, oggi, Salvatore Esposito riaccende quella curiosità e ci fa intendere che, forse, in Gomorra 5, Genny e Ciro torneranno insieme.

Ecco, questo è il post pubblicato da Salvio Esposito con in allegato il video del trailer del film, L’Immortale. Sappiamo bene che gli attori di Gomorra non si sono mai lasciati sfuggire niente sull’andamento della serie e sul ‘destino’ dei loro personaggi. Tuttavia, la domanda di Esposito rivolta a Marco D’Amore ci lascia veramente senza fiato? A questo punto, non resta che scoprire cosa è successo davvero a Ciro Di Marzio quella notte. E’ sopravvissuto? Beh, potremmo già dire di sì e con la ‘domanda’ di Salvatore Esposito su Facebook potremmo anche arrivare a credere che ci sia anche lui in Gomorra 5.