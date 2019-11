Per la puntata di ieri de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ha sfoggiato un look davvero molto ‘particolare’, ma ecco il dettaglio che hanno notato tutti.

Ogni giorno, Elisa Isoardi è al timone de La Prova del Cuoco. Nonostante in questi ultimi giorni, si vocifera un probabile ritorno di Antonella Clerici al cooking show di Rai Due, l’ex fidanzata di Matteo Salvini continua alla grande la sua esperienza televisiva. Il successo, infatti, che Elisa sta riscuotendo nel programma di Rai Uno è davvero incredibile. Ovviamente, dalla sua parte c’è una bravura e bellezza davvero spropositata. Ogni giorno, infatti, la conduttrice si mostra più incantevole che mai con degli outfit, tra l’altro, apposta ad evidenziare la sua eleganza. Ecco. È proprio il look ‘particolare’ della puntata di ieri che ha catturato l’attenzione di tutti soprattutto per un dettaglio. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Elisa Isoardi, look ‘particolare’ a La Prova del Cuoco: quel dettaglio non passa inosservato

Un po’ come tutte le donne dello spettacolo, anche Elisa Isoardi è molto attiva sui social. Sul suo canale Instagram, infatti, la conduttrice de La Prova del Cuoco non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. A volte condivide teneri scatti con Zenit. A volte, invece, dietro le quinte del programma di Rai Uno. Insomma, condivide un po’ di tutto. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha scelto di pubblicare sul suo account una foto che la ritrae proprio tra i fornelli del cooking show. A catturare l’attenzione di tutti, però, è ben altro. Ecco di che cosa parliamo:

Questa è la foto che, come dicevamo precedentemente, Elisa Isoardi ha scelto di condividere poche ore fa su Instagram. Tuttavia, a catturare l’attenzione è il suo ‘particolare’ look. Anzi, per dirla meglio, un dettaglio del suo outfit. Ecco i dettagli:

Ecco. È proprio il maglione a non passare inosservato. In effetti, è davvero bellissimo, vero?