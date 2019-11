Elisabetta Canalis infiamma Instagram: top particolarmente scollato e niente reggiseno, si vede davvero ‘troppo’ e i fan impazziscono letteralmente per lei.

Elisabetta Canalis è un vero e proprio sex symbol, non ci sono dubbi. 41 anni e non sentirli per la showgirl, che rimane una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Una ‘grave perdita’ per il nostro Paese, visto che da qualche anno la Canalis vive a Los Angeles insieme al marito, il chirurgo Brian Perri e alla loro piccola Skyler Eva. I fan di Eli però la seguono anche oltre-oceano, grazie soprattutto a Instagram, dove la showgirl pubblica i suoi scatti da urlo, o anche semplici momenti di vita familiare quotidiana accanto alle persone che ama. Lo scatto pubblicato poco fa sul suo profilo ha fatto davvero impazzire i fan: la Canalis indossa un top scollato senza reggiseno e mostra qualcosa di ‘troppo’.

Elisabetta Canalis, top scollato e niente reggiseno: Instagram in delirio per la sua foto

Elisabetta Canalis fa sempre impazzire i fan con le sue foto da urlo. La showgirl di origini sarde, ormai trapiantata negli Stati Uniti, è davvero bellissima e sensuale, e porta egregiamente i suoi 41 anni. Poco fa ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente infiammato Instagram per qualche trasparenza di ‘troppo’. Eli, infatti, nonostante il suo outfit assolutamente casual, è davvero super attraente. Indossa un paio di jeans e un top nero, niente di più semplice, ed è a cavalcioni su una moto per scattare delle foto, con i capelli raccolti in una normale coda di cavallo.

La canotta, però, ha una scollatura piuttosto profonda e soprattutto lei non indossa il reggiseno e la cosa è piuttosto evidente. Una leggera trasparenza della maglia, infatti, lascia intravedere qualcosa di ‘troppo’ e fa impazzire i suoi followers, che hanno immediatamente invaso il profilo di like e commenti, tutti pieni di complimenti e ammirazione per il suo corpo da urlo e la sua bellezza unica.