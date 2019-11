Chiara Ferragni ha pattinato sul ghiaccio al Rockefeller Center di New York: l’influencer ha perso l’equilibrio ed è finita per terra! Il post divertente su Instagram.

Riesce sempre a far sorridere tutti la famosissima fashion blogger che si trova in questi giorni lontana da casa e dai suoi cari. Chiara Ferragni è a New York per la presentazione del suo documentario, Unposted: al Roxy Hotel Cinema la moglie di Fedez ha presentato il documentario diretto da Elisa Amoruso. La Ferragni è diventata ormai un fenomeno globale ed il suo documentario sarà disponibile dal 29 novembre su Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo. Il suo viaggio in America sta facendo molto parlare di sé: in aereo Chiara è stata vittima di uno spiacevole episodio. Non è l’unico aneddoto da segnalare quello perchè poco fa la famosa influencer ha fatto sorridere tutti con un post su Instagram: vediamo di che si tratta.

Chiara Ferragni pattina sul ghiaccio: l’influencer perde l’equilibrio, epilogo esilarante

Chiara Ferragni direttamente da New York ha fatto sorridere tutto il web. Ha postato su Instagram una sequenza di scatti mentre pattina sul ghiaccio al Rockefeller Center. Nelle prime foto si mostra sorridente ma, scorrendole, si nota la Ferragni cascata a terra!

Lo scatto ha raggiunto migliaia e migliaia di like nel giro di pochi minuti e tantissimi fan dell’influencer hanno commentato: “Come fai ad essere così bella anche quando cadi?”, “I love you” scrive qualcuno. Altri ci scherzano sù: “Sedere su ghiaccio, New York 2019” commenta un altro utente. La bellissima moglie di Fedez e mamma del piccolo Leo ci ride sù: per fortuna non si è fatta male! Anche la sua dolce metà, il rapper, ha postato la sequenza di scatti che la ritraggono, nel finale, stesa per terra: Fedez non perde mai occasione per prenderla in giro.