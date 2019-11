Francesco Chiofalo, è ritornato il sereno con Antonella Fiordelisi? Le clamorose segnalazioni dei fan non lasciano più dubbi.

Francesco Chiofalo sta facendo molto parlare di sé, per la storia travagliata con Antonella Fiordelisi. Sui due ragazzi si sono fatti veramente tantissime ipotesi e detto le cose più disparate, ma fin ora non si sa di preciso come stiano realmente le cose tra di loro. Tuttavia, nelle ultime ore sono arrivate delle nuove, clamorose segnalazioni sul ragazzo. Che sembrerebbe far pensare che tra i due giovani ragazzi sia ritornato il sereno. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Francesco Chiofalo, clamorosa segnalazione su Instagram

Francesco Chiofalo è di nuovo al centro del gossip con la compagna Antonella Fiordelisi. I due, dopo la conferma della loro relazione, sono apparsi super complici e felici. Spesso ad eventi insieme, i due giovani ragazzi si sono mostrati sempre come una coppia unita, molto affettuosa e, soprattutto, molto affiatata. I problemi iniziano ad esserci, però, qualche mese fa. Quando Antonella, stando a quanto dichiarato sul suo profilo Instagram, ha scoperto di essere stata tradita dal romano. Ebbene. Sono passati diversi mesi da questo momento, come stanno realmente le cose tra di loro. Francesco ha dichiarato più volte di essere pronto a riconquistare la salernitana. Antonella, dal canto suo, di dice inamovibile sulla sua decisione, ma anche confusa. Quindi? Ecco, a tal proposito, proprio oggi arrivano delle segnalazioni da Deianira Marzano. Ecco di che cosa parliamo:

Alcune utenti hanno segnalato all’opinionista e appassionata di gossip Deianira Marzano, alcune foto su Francesco Chiofalo. Stando a quanto testimoniato su Instagram, sembrerebbe che alcune ragazze della stessa zona di Antonella Fiordelisi, abbiano visto il romano sotto casa della salernitana. Ma non è finita. Altre segnalazioni, infatti, riferiscono di aver visto i due ragazzi seduti in un bar di Salerno in atteggiamenti amorevoli.

Da quanto segnalato dalle utenti, quindi, sembrerebbe che tra i due sia tornato il sereno e che si vedano più spesso di quanto sembri. È davvero così?