Chi è Georgette Polizzi: età, carriera e vita privata della stilista, ex partecipante di Temptation Island sposata con Davide Tresse

Georgette Polizzi è stata uno dei volti più discussi delle scorse edizioni di Temptation Island. Solare ed energica, Georgette conquistò tutti nel villaggio delle ragazze, tanto da rimanere anche dopo la fine del programma, molto amica delle compagne di avventura. Dopo l’avventura a Temptation la sua carriera è decollata, così come il rapporto col compagno. Quindi vediamo insieme, nel dettaglio, qualcosa in più sulla sua vita privata e la carriera.

Georgette Polizzi: età, carriera e vita privata

Georgette Polizzi nasce a Vicenza il 21 maggio del 1982, bellissima e solare, attraversa un’infanzia difficile. Georgette racconta di essere stata purtroppo oggetto di scherno e cattiverie, a causa del colore della sua pelle. Georgette, cresce da sola con la madre, che purtroppo viene a mancare prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile. La giovane ha sempre detto di non aver mai avuto rapporti con il padre biologico. Nel corso degli anni la giovane incontra il quello che poi diventerà suo marito, Davide Tresse. I due parteciperanno alla terza edizione di Temptation Island, che sarà da collante alla coppia. Dopo la partecipazione al programma, la Polizzi, riuscirà a realizzare uno dei suoi sogni nel cassetto, fondare un brand di moda. La giovane stilista e designer è molto apprezzata nel settore della moda, con uno stile unico e inconfondibile, dai dettagli urban. Purtroppo lo scorso anno Georgette ha scoperto di essere affetta da SLA. La sua vita da allora è radicalmente cambiata, come ha spesso sostenuto, sia in bene che in male. Le ha dato una carica in più, e le ha dato modo di riscontare tutto l’amore delle persone a lei care. Davide Tresse nel corso di questo anno e mezzo non l’ha mai lasciata sola, decidendo di prenderla in sposa lo scorso 15 Settembre.