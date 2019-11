Questa mattina Giulia De Lellis ha fatto un annuncio a sorpresa su Instagram e riguarda anche il suo compagno Andrea Iannone

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due ormai sono affiatatissimi e su Instagram mettono in mostra tutto il loro amore. La coppia attualmente è a Lugano, dove il motociclista ha una casa, e la modella romana ha invitato quasi tutta la famiglia. Questa mattina, infatti, la De Lellis ha ripreso nelle sue stories la mamma Sandra mentre preparava il ragù e il fratello Peppe che dormiva. Mancano la sorella Veronica e la piccola Matilde, divenuta ormai una baby star sul popolare social network. Giulia, inoltre, ha fatto anche un annuncio molto importante, sorprendendo i suoi fan.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, l’annuncio a sorpresa

Come abbiamo scritto sopra e come ormai è risaputo da tempo, Giulia e Andrea si sono trasferiti a Lugano. Il settimanale Chi ha paparazzato i due innamorati nella loro nuova dimora, scrivendo: “Sono sempre più legati e ora hanno deciso di fare il passo decisivo: l’influencer si trasferisce a Lugano a casa del pilota“. Nonostante sia in Svizzera, la notizia è arrivata subito a Giulia, che ha voluto replicare su Instagram: “Ragazzi comunque io e Andrea conviviamo da cinque mesi, così per dire“. L’influencer ha fatto così un vero e proprio annuncio, sancendo in modo ufficiale l’unione con il bello e tenebroso motociclista.

Iannone, prima di legarsi sentimentalmente con Giulia De Lellis, è stato fidanzato anche con Belen Rodriguez. Le due donne oggi pare siano molto rivali. Attraverso il proprio profilo social, l’influencer romana ha mandato una serie di frecciatine, ma non sappiamo con certezza se siano riferite alla conduttrice di Tu si que vales. In ogni caso pare che la rivalità tra Giulia e Belen sia nata per questioni di affari e non di ex fidanzati.