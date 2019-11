Guendalina Tavassi si fotografa in reggiseno: decolleté esplosivo per l’ex gieffina, la foto in primo piano manda Instagram in tilt e fa impazzire i suoi followers.

Guendalina Tavassi è una vera e propria ‘bomba’. Bellissima e dal fisico mozzafiato, l’influencer, nonché ex gieffina, è molto seguita sui social, dove è solita pubblicare molti momenti della sua vita quotidiana, compresi gli imperdibili siparietti con il marito Umberto D’Aponte. Ma non è tutto. Guendalina ha un fisico mozzafiato, con forme davvero da urlo e non ha problemi a mostrare il suo corpo anche su Instagram. Anche le ultime storie condivise sul suo profilo, infatti, non hanno certo disatteso le aspettative. L’influencer si è immortalata in un selfie in reggiseno, mostrando in primo piano il suo decolleté esplosivo, che ha letteralmente mandato Instagram in tilt: ecco lo scatto mozzafiato.

Guendalina Tavassi in reggiseno: decolleté esplosivo, la foto manda Instagram in tilt

Guendalina Tavassi ha un corpo mozzafiato e spesso lo mostra su Instagram, facendosi fotografare e mettendo in mostra le sue forme da urlo. Anche nelle ultime storie pubblicate sul suo profilo non è stata da meno, condividendo con i followers un suo selfie in reggiseno. L’influencer, infatti, si è fotografata in primo piano con addosso solo un reggiseno bianco, che a stento riesce a contenere il suo seno esplosivo. Inutile dire che la foto ha mandato Instagram in tilt, perché ha stuzzicato la fantasia dei suoi fan, anche per l’effetto ‘vedo – non vedo’ creato dai capelli di Guendalina, che un po’ coprono il suo decolleté, lasciando comunque scoperto quanto basta per far impazzire chi guarda. Anche l’espressione dell’ex gieffina è particolarmente sensuale, con le sue labbra super carnose e lo sguardo intenso. E a voi piace Guendalina?

