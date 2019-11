Iva Zanicchi, confessione choc sul rapporto con il compagno

Iva Zanicchi, intervistata da Radio 1 in “Un giorno da pecora”, ha fatto una confessione choc sul rapporto con il compagno Fausto Pinna

Iva Zanicchi, durante l’ultima edizione del Grande Fratello, ha dimostrato di essere una persona molto schietta e sincera. L’opinionista del reality show esprimeva sempre il suo parere ed alcune volte valicava anche il limite del ‘dicibile’. Ma la Zanicchi è così, o si ama o si odia, ma sono veramente molti che la amano. In una sua recente intervista a Rai Radio 1, nel programma “Un giorno da pecora“, l’Aquila di Ligonchio si è lasciata andare ad un’altra confessione choc sul rapporto con il compagno Fausto Pinna.

La Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, con il quale non ha bellissimi ricordi. In una recente intervista a “Non disturbare“, infatti, la cantante ha rivelato: “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non ero innamorata“. Dopo la storia con il primo marito, l’Aquila di Ligonchio ha incontrato Fausto Pinna, suo attuale compagno. La storia dura ormai da 33 anni e possiamo dire che la Zanicchi sia veramente innamorata. In una recente intervista, la cantante ha rivelato: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto”. La coppia, però, non pensa al matrimonio perchè ormai “non è più tempo per queste cose“. Intervistata dal programma radiofonico “Un giorno da pecora“, la cantante si è lasciata andare anche a confessioni molto intime: “A letto? Sono sana e olimpionica. Lo faccio una volta ogni quattro anni“. I conduttori del programma radiofonico, allora, le hanno chiesto cosa ne pensa il marito e lei ha risposto: “Io lo spingo quasi a cercarle fuori, tanto non sono gelosa, visto che lui è giovane e forte”.

La cantante ha dichiarato di sentirsi come una mamma per lui, anche se a dire il vero tra i due passano solo dieci anni.