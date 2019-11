Masterchef Italia 9, ora è ufficiale: svelata la data d’inizio del programma Sky dedicato alla cucina.

Tutto pronto per la nuova edizione di Masterchef Italia. Il seguitissimo programma Sky dedicato alla cucina tornerà presto con la nona edizione. E qualche ora fa è stata svelata la data ufficiale d’inizio. Come? Con un promo lanciato prima della puntata di Antonino Chef Academy, la nuova trasmissione dello chef napoletano. Ma, oltre alla data d’inizio, nel promo troviamo anche i nomi dei giudici ufficiali dell’edizione 2020, che saranno tre: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il trio di giudici, nel promo di Sky, dà appuntamento a tutti per la prossima stagione, svelando la data esatta in cui torneranno in onda. Ma quando inizia esattamente Masterchef 9? Ve lo sveliamo subito!

Masterchef Italia 9, ora è ufficiale: la nuova edizione partirtà giovedì 19 dicembre

È giovedì 19 dicembre 2019 la data che tutti i fan di Masterchef Italia devono ricordare! Lo show dedicato alle gare nella cucina più famosa d’Italia tornerà proprio a metà dicembre, nella serata attualmente occupata da X Factor 13. Manca davvero poco, quindi, per le nuove avventure ai fornelli dell’amatissimo programma Sky: chi saranno i nuovi concorrenti che si sfideranno a colpi di ricette? Per saperlo ci tocca aspettare ancora un po’. Nel frattempo, però, il promo ha ufficializzato i giudici di questa edizione, che saranno di nuovo tre. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono pronti a trovare il prossimo Masterchef d’Italia. Tutto pronto, quindi, per le prime puntate, che vedremo a dicembre 2019, in cui ci saranno le selezione. E, a partire da gennaio, vedremo i nuovi aspiranti Masterchef pronti a sfidarsi nella cucina più famosa della tv. E voi, siete pronti a scoprire chi saranno i nuovi concorrenti dello show di Sky? Appuntamento al 19 dicembre 2019! Save the date!