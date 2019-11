La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita? Ecco tutta la verità nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque.

Anche la puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stata letteralmente strepitosa. Come tutte le altre, anche l’appuntamento odierno ha trattato di argomenti davvero diversi tra di loro. Ma, soprattutto, ognuno molto interessanti. Dopo la classica parentesi dedicata agli eventi di cronaca e di attualità, Barbara D’Urso si è interessata ad argomenti di gossip. È proprio in questa puntata, infatti, che siamo venuti a conoscenza di tutto ciò che, in questi ultimi giorni, sta accadendo tra Paola Caruso e Moreno Merlo. I due, soltanto poco tempo fa, avevano confessato di essere una coppia a tutti gli effetti. A quanto pare, però, sembrerebbe essere già finita. È così? Ecco la verità in diretta televisiva.

È già finita tra Paola Caruso e Moreno Merlo? La verità a Pomeriggio Cinque

Soltanto pochissime settimane fa, Paola Caruso e Moreno Merlo avevano annunciato di essere una coppia a tutti gli effetti. Ebbene si. Dopo una particolare storia d’amore travagliata con il padre del suo piccolo Michele, sembrava che l’ex bonas di Avanti un Altro sia riuscita a trovare la serenità tanto agognata e meritata. Tuttavia, stando a quanto trapelato pochissimi giorni fa sul web, sembrerebbe che la loro storia d’amore sia già giunta al termine. Ebbene, è così? Tra Paola e Moreno, quindi, è già finita? Finalmente, abbiamo una risposta. In diretta televisiva a Pomeriggio Cinque, infatti, è spuntata fuori tutta la verità. Da quanto si evince dalle parole della padrona di casa, sembrerebbe che la love story tra i due giovani ragazzi sia giunta al capolinea. Non sappiamo, se così fosse, quali siano stati i reali motivi che hanno spinto i due a dirsi ‘addio’. Fatto sta che, per adesso, non c’è ancora nessuna conferma.