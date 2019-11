Pomeriggio Cinque, Serena Grandi confessa: “Ho avuto una relazione con lui”, Barbara D’Urso è sconvolta

Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Serena Grandi ha fatto una clamorosa rivelazione lasciando tutti senza parole: ecco i dettagli.

Gli appuntamenti di Pomeriggio Cinque non smettono mai di sorprendere il suo amato ed adorato pubblico. E se nella puntata di oggi, la padrona di casa ha chiaramente fatto capire cosa succede tra Paola Caruso e Moreno Merlo, nella puntata di ieri dello show abbiamo assistito ad una vera e propria rivelazione choc. Ospite del salotto pomeridiano della bella conduttrice campana è stata Serena Grandi. Che, dopo aver parlato di diversi argomenti davvero importanti, ha confessato, per la prima volta, di avere avuto una relazione con una persona molto famosa e, soprattutto, molto conosciuta da tutti gli italiani. Badate bene, le sue parole, com’è giusto che sia, hanno lasciato tutti senza parole. Compresa Barbara D’Urso. Ma cosa ha rivelato di così ‘clamoroso’? Ve lo spieghiamo nel minimo dettaglio.

Serena Grandi a Pomeriggio Cinque: “Ho avuto una relazione con lui”, di chi si tratta

Sono sempre imperdibili e, soprattutto, incredibili gli show di Barbara D’Urso, bisogna ammetterlo. Sia a Pomeriggio Cinque che a Live, infatti, la bella conduttrice campana è solita intrattenere il suo pubblico con degli argomenti e degli ospiti davvero interessanti e sorprendenti. Una di esse è, senza alcun dubbio, Serena Grandi. L’attrice de La Grande Bellezza, infatti, è stata ospite nella puntata di ieri dello show pomeridiano di Canale 5. E, come è suo solito fare, si è lasciata andare ad una confessione choc sul suo passato. In particolare, sulla sua vita sentimentale pregressa. In diretta televisiva, infatti, la bella romana ha confessato di aver avuto una relazione con un personaggio famoso. Di chi parliamo? Di Gianni Morandi. Ebbene si. È proprio con lui che, ai tempi addietro, la Grandi ha avuto una grande storia d’amore. “Alla fine ci siamo lasciati, ma io sono stata molto male”, dichiara l’attrice alla padrona di casa. Che, di fronte a tali dichiarazioni inaspettate, è rimasta completamente di stucco.