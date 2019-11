Sesso, ecco cosa mangiare per migliorare la fertilità nell’uomo e nella donna e aumentare il numero dei rapporti: la scoperta degli studiosi lascia a bocca aperta.

Il sesso è sicuramente un aspetto fondamentale della vita di ognuno, in particolare per una coppia. Tante sono le fantasie che abitano quotidianamente la mente delle persone, tanti anche i segreti per migliorare la qualità della propria vita sessuale. Ma come si fa per aumentare la quantità dei rapporti sessuali in una coppia e soprattutto la fertilità dell’uomo e della donna che desiderano avere un figlio? Uno studio portato avanti all’Università di Harvard, insieme al Dipartimento di Medicina del Brigham and Women’s Hospital, ha scoperto che mangiare determinati alimenti favorisce il numero dei rapporti sessuali e soprattutto aiuta ad aumentare la fertilità negli uomini e nelle donne: scopriamo insieme i dettagli dello studio e di quale cibo si tratta.

Sesso, cosa mangiare per aumentare la fertilità e il numero dei rapporti: ecco la scoperta dei ricercatori

I ricercatori del TH Chan School of Public Health dell’Università di Harvard, insieme a quelli del Dipartimento di Medicina del Brigham and Women’s Hospital, diretti dalla professoressa esperta di Nutrizione Audrey J Gaskins, hanno fatto un’incredibile scoperta riguardante la correlazione tra alimentazione e attività sessuale. Secondo lo studio, effettuato su 501 coppie campione che desideravano avere un figlio, mangiare pesce almeno due volte a settimana aiuta ad aumentare la quantità dei rapporti sessuali e soprattutto la fertilità sia negli uomini che nelle donne.

Il 92% delle coppie che consumavano pesce due volte a settimana, infatti, è riuscita ad avere un bambino, contro il 79% di quelli che non ne mangiavano. Come già anticipato, oltre alla fertilità, con il consumo di pesce sono aumentati anche i rapporti sessuali mensili delle coppie prese in esame. Stando alla scoperta degli studiosi, dunque, sarebbero le caratteristiche degli Omega-3 contenuti nel pesce, compresi i frutti di mare, a dare questi incredibili risultati.