Per chi non conoscesse Sigfrido Ranucci: ecco l’età, la moglie, i figli e le notizie sulla vita privata del giornalista e conduttore di Report

Sigfrido Ranucci è nato il 24 agosto 1961, ha 58 anni ed è nato a Roma. È un giornalista, inviato per la Rai e dal 27 marzo 2017 conduce Report, programma televisivo in onda su Rai 3. Sigfrido è laureato in Lettere ed ha iniziato a lavorare al TG3 nel 1989 occupandosi di sport, cultura e cronaca. Ha seguito da vicino gli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 ed ha realizzato moltissimi servizi sul traffico illecito di rifiuti, sulla mafia e sull’utilizzo di armi non convenzionali. È anche uno scrittore e nel 2009 ha pubblicato il libro “Il patto: da Ciancimino a Dell’Utri”, in cui si occupa della trattativa tra Stato e mafia. Dal 2011 collabora con il Corriere della Sera e dal 2017, come già detto, ha sostituito Milena Gabanelli alla conduzione di Report.

Sigfrido Ranucci, le notizie sulla sua vita privata

Essendo un giornalista che si occupa di temi molto delicati e realizza inchieste molto importanti, non ama parlare della sua vita privata. Della moglie e dei figli, infatti, si sa poco e niente. Il giornalista e conduttore televisivo ha sicuramente dei figli, dato che in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera scrisse di aver fatto sempre vaccinare i propri figli. Per chi stesse cercando Ranucci sui social network, ci risulta che il conduttore di Report non sia attivo su Instagram. Su Facebook, invece, ha una pagina personale con circa seimila like, ma pubblica solo notizie su temi di cronaca e attualità.

Per quanto riguarda le curiosità sul giornalista e conduttore televisivo, pare che egli guadagni circa 180 mila euro, come dichiarato da Il fatto quotidiano. Inoltre, secondo il settimanale Chi, pare che Ranucci sia abbastanza ‘dotato’. La notizia è stata riportata nell’edizione odierna del settimanale diretto da Alfonso Signorini.