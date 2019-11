Con una delle sue ultime foto su Instagram, Taylor Mega ha incantato i followers: l’abito è troppo corto, ma gli occhi di tutti cadono proprio lì.

Irresistibile come sempre, Taylor Mega. Poche ore fa, vi abbiamo parlato di un video davvero da togliere il fiato. Adesso, invece, vi parleremo di una foto che, in un batter baleno, ha conquistato l’interesse dei suoi sostenitori. Perché? Semplice! Per la sua bellezza. E non solo. Ormai, è noto a tutti: la bella influencer di Udine vanta di un fascino davvero irresistibile. Non a caso, lo testimoniano le numerose foto presenti sul suo account ufficiale su Instagram. Anche una delle ultime, pubblicate pochissime ore fa, ha lasciato tutti senza parole. Non soltanto per la sua bellezza, come dicevamo precedentemente. Ma anche per un particolare dettaglio che balza agli occhi dato l’abito troppo corto che indossa. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Taylor Mega, l’abito è troppo corto: un dettaglio balza agli occhi

Come sempre, Taylor Mega non perde mai occasione di poter interagire con i suoi fan. Non a caso, infatti, la sua photogallery Instagram è ricca di foto davvero incredibili. Una delle ultime, come dicevamo precedentemente, è stata pubblicata pochissime ore fa. Eppure, ha catturato l’immediata reazione dei suoi followers. Siete curiosi di scoprire di che cosa parliamo? Ecco lo scatto in questione nel minimo dettaglio:

Nella foto in questione, da come si può chiaramente vedere, Taylor ha indossato un abito di seta rosso davvero molto corto. Che non solo mette in evidenza la sua perfetta forma fisica ed, ovviamente, la sua bellezza, ma anche un particolare dettaglio che, dati i numerosi commenti, non è assolutamente passata inosservato. Di che cosa parliamo? Vi riproponiamo i commenti in questione:

Voi ve n’eravate accorti?

Per ulteriori news su Taylor Mega –> clicca qui