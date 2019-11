Taylor Mega ‘da censura’: gioca a calcio senza vestiti, lato B in primo piano; ecco cosa ha postato nelle stories la bellissima influencer.

Basta poco a Taylor Mega per far impazzire i suoi followers. Ad esempio, le basta giocare a calcio indossando un mini bikini animalier, che mette in bella vista le sue notevoli forme. È proprio quello che ha fatto poco fa la bellissima influencer, che ha postato delle stories che hanno letteralmente infiammato il web. In primo piano, il perfetto lato b della Mega. Siete curiosi di vedere le immagini? Ve le mostriamo subito.

Taylor Mega ‘da censura’: senza vestiti, lato B in primo piano su Instagran

Taylor Mega è irresistibile nelle ultime foto e video postati su Instagram. La sexy influencer, spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso, si è mostrata in una veste decisamente ‘audace’. O meglio, in un bikini! Si, perché il costume indossato da Taylor è decisamente minuscolo e lascia ben poco spazio all’immaginazione. Come se non bastasse, la Mega si improvvisa bomber, lasciandosi riprendere mentre gioca a calcio. Tutto senza vestiti…Ecco una foto tratta dalle stories della bellissima Taylor:

“Una vera bomber”, scrive la bellissima influencer come didascalia alla story. Una story che non è passata inosservata: Taylor è davvero irresistibile col suo mini costume leopardato. Il suo lato B, poi, ha conquistato davvero tutti. E, per chi volesse vedere il lato A, la Mega ha accontentato tutti:

Un fisico decisamente mozzafiato, quello di Taylor, che ancora una volta è riuscita a non passare inosservata. Come nel giorno del suo compleanno, col suo esclusivo Pink Party organizzato per i followers. Che dire, Taylor Mega sa sempre come far parlare di sé. E voi, cosa ne pensate della biondissima inlfuencer?