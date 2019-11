Amici 19 sta tornando con una novità. Un insegnante della scuola di Amici di Maria de Filippi sarà sostituito per la prossima edizione, la diciannovesima: la notizia ha incuriosito tutti i fan del talent!

Amici 19 sta per tornare in tv: l’inizio del talent show più amato dagli italiani è in programma il 16 novembre e non ci sono anticipazioni ufficiali sul cast. Il programma di Maria de Filippi ha visto nell’ultima edizione trionfare Alberto Urso, il cantante che ha rubato il cuore di tutti i telespettatori. Chi vincerà Amici 19? Manca davvero poco al suo inizio! In attesa però di rivederlo in tv, il pubblico vorrebbe qualche indizio su cosa aspettarsi dalle nuove puntate. Con un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma, la redazione ha voluto far sapere che ci saranno delle novità per la nuova edizione. Diamo un’occhiata.

Amici 19, ci sarà un nuovo insegnante nella scuola? La notizia incuriosisce i fan

“C’è una novità nella scuola di Amici 19!” è la didascalia dell’ultimo post del profilo Instagram di Amici. Il contenuto del post è un video simpatico con protagonisti tutti i ballerini professionisti del talent che si divertono a non svelare la novità a Marcello Sacchetta: finalmente il napoletano riesce ad averla da Lorella Boccia, conduttrice del Daytime. Peccato però che l’audio diminuisce da quel momento in poi, ma sembra che ci sia la voce di Lorella in lontananza che esclama “Ci sarà un nuovo professore”. Vero? Questo l’ultimo post del profilo di Amici:

Forse arriverà dunque un nuovo insegnante, ovviamente è ancora sconosciuta la sua identità. Chi sarà sostituito, oppure chi si aggiungerà agli stessi dello scorso anno? Il pubblico del famoso talent show freme per vedere non solo chi saranno gli alunni ma anche per dare una risposta alla curiosità che riguarda il nuovo insegnante.