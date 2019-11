Alessandra Amoroso ha incuriosito tutti con un post su Instagram: ha pubblicato due foto a sequenza, ma cos’ha sul ginocchio? La cantante fa ridere il web.

La famosa cantante riesce sempre a regalare un sorriso: la solare ed esplosiva ex vincitrice di Amici sui social regala sempre scatti divertenti. Nonostante siano passati anni dal suo debutto, Alessandra Amoroso è famosissima in Italia. Poche ore fa ha fatto incuriosire tutti con un post su Instagram in cui mostra due scatti mentre è su un prato. Sembrerebbero due foto normali, ma con la didascalia la cantante fa notare a tutti un dettaglio molto strano? Siete curiosi, ecco di che si tratta!

Alessandra Amoroso: “Cosa vedi?”, la cantante mostra uno strano dettaglio sulla gamba

Alessandra Amoroso ha incuriosito tutti ed allo stesso tempo ha fatto sorridere i suoi fan ed utenti Instagram che la seguono. Nel suo ultimo post mostra due scatti in sequenza: sembra felice e spensierata mentre cammina su un prato. Tramite la didascalia, la cantante chiede “Cosa vedi all’interno del mio ginocchio? Per valutare meglio, scorri la gallery”. Di che si tratta? Beh, guardate il post di seguito:

Le pieghe del ginocchio della famosa ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi sembra che formino un volto. Molti hanno commentato dicendo la loro: “Un misto tra un teschio e la testa di un bambino. Inquietante” scrive qualcuno, “Una mini te” commenta qualcun’altro, secondo un altro utente sembra esserci raffigurato un bambino. Anche il famoso attore Salvatore Esposito, noto a tutti come il camorrista Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra, ha mostrato il suo divertimento per la foto con delle emoticon che sorridono. Dobbiamo dirlo, la Amoroso non smette mai di stupirci, ma soprattutto di rubarci un sorriso!