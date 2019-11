Anticipazioni Uomini e Donne, brutto episodio per Giulio Raselli: la decisione delle sue corteggiatrici spiazza

Anticipazioni Uomini e Donne, sembrerebbe che Giulio Raselli sia stato ‘vittima’ di una brutto episodio: le sue corteggiatrici hanno preso una decisione che ha spiazzato tutti

Un trono classico davvero ‘infuocato’, c’è da ammetterlo. E così dopo la scelta anticipata ed inaspettata di Giulia Quattrociocche, Giulio Graselli, nella registrazione della puntata di oggi, è finito nuovamente al centro del gossip. Stando ad alcune anticipazioni svelate dal sito web “Vicolo delle news”, Giulio starebbe affrontando una situazione totalmente nuova ed inedita del famoso dating show di Canale 5. Ma cerchiamo di capire nel minimo dettaglio cosa è accaduto nella registrazione di oggi del Trono Classico.

Anticipazioni Uomini e Donne, Giulio Raselli e la situazione ‘imprevista’ con le sue corteggiatrici

Stando a quanto svelato dal “Vicolo delle news”, il trono di Giulio Raselli starebbe attraversando un periodo di crisi e di caos. Sembrerebbe infatti che sia avvenuto una sorta di boicottaggio nei confronti del tronista organizzato dalle sue corteggiatrici. Nelle scorse settimane l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià è stato al centro di una vera e propria bufera, a causa di alcune segnalazioni che lo vedevano in combutta con Giulia D’Urso. Pare però che durante la registrazione di oggi 14 novembre in studio fosse presente anche la ragazza delle segnalazione di Formentera che, contattata dalla Redazione, ha voluto chiarire la situazione una volta e per tutte. Dopo aver chiusa definitivamente questa situazione spiacevole, Giulio ha dovuto fare i conti, però, con le sue corteggiatrici. Queste infatti, a quanto pare, non si sarebbero presentate in studio. Quindi, nessuna tra Veronica, Giovanna e Giulia ha voluta scendere le scale per il tronista torinese. Ovviamente, i motivi di tale decisione non sono al momento noti, ma si può immaginare che siano decisamente importanti. Come andrà a finire? Staremo a vedere. Fatto sta che una decisione del genere ha completamente spiazzato tutti. Compreso Giulia. Come agirà adesso?