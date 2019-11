Silvio Berlusconi è stato ospite al Maurizio Costanzo Show: quando vede Giulia De Lellis fa un commento che la ‘imbarazza’, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Ieri è andata in onda la puntata numero 4.445 del Maurizio Costanzo Show, il talk ideato e condotto da Maurizio Costanzo da ormai 37 anni. Nella serata di ieri, tanti ospiti hanno partecipato allo show, da Tina Cipollari, che ha parlato del suo rapporto con Gemma Galgani e del nuovo progetto che ha in serbo, a Giulia De Lellis, che ha presentato il suo libro, passando per Al Bano, venuto insieme a due dei suoi figli, e Stefano Macchi, compagno di Anna Pettinelli nonchè protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Ma l’ospite d’onore della serata è stato senza alcun dubbio Silvio Berlusconi, che ha concesso una lunga intervista a Costanzo. Quando il Cavaliere ha visto Giulia De Lellis, ha fatto un commento che ha creato un momento di ‘imbarazzo’ sul palco: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Silvio Berlusconi incontra Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show: momento di ‘imbarazzo’ in studio

Silvio Berlusconi è stato ospite d’onore della puntata del MAurizio Costanzo Show andata in onda ieri sera. L’ex Presidente del Consiglio ha parlato della sua storia e ha commentato la situazione politica attuale dell’Italia, ricordando anche insieme al conduttore tutte le volte che in passato è stato ospite del talk, 11 in tutto. La cosa che ha colpito tutti è stato il fatto che Berlusconi, sia nel momento in cui è entrato e sia quando è andato via, ha salutato tutti gli altri ospiti presenti, stringendo loro la mano. Anche con Giulia De Lellis è andata così.

Berlusconi le ha dato la mano quando è arrivato, complimentandosi per la sua bellezza, e ha fatto lo stesso quando si è congedato, trattenendosi stavolta qualche secondo a parlare con lei. Il Cavaliere le ha chiesto quanti followers avesse su Instagram e alla risposta della De Lellis ‘4 milioni e mezzo’, lui si è complimentato nuovamente per il suo successo ma soprattutto per la sua bellezza. ‘Grazie mille’, ha risposto Giulia, evidentemente lusingata dalle belle parole ricevute, e allo stesso tempo ‘imbarazzata’, visto che a farle questi elogi è stato un personaggio di spicco come Silvio Berlusconi.